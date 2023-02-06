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أول فيديو لانهيار مبان في تركيا جراء الزلزال

كتب:

حسن رمضان
05:25 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
آثار زلزال تركيا

آثار زلزال تركيا

ضرب زلزال بقوة بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر، تركيا في وقت مبر من اليوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وفق حصيلة أولية ودمار في 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشرت وسائل إعلام، أول فيديو لانهيار منازل جراء زلزال تركيا.

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حصيلة أولية: مصرع 5 أشخاص وانهيار 34 مبنى جراء زلزال تركيا
بقلم حسن رمضان