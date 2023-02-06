أول فيديو لانهيار مبان في تركيا جراء الزلزال
كتب:
حسن رمضان
05:25 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
آثار زلزال تركيا
ضرب زلزال بقوة بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر، تركيا في وقت مبر من اليوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وفق حصيلة أولية ودمار في 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
ونشرت وسائل إعلام، أول فيديو لانهيار منازل جراء زلزال تركيا.
Breaking: Powerful 7.8 magnitude #earthquake strikes #Turkey, multiple fatalities expected. pic.twitter.com/5gwCjQAQxa— Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 6, 2023