أول فيديو لانهيار مبان في تركيا جراء الزلزال

ضرب زلزال بقوة بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر، تركيا في وقت مبر من اليوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وفق حصيلة أولية ودمار في 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشرت وسائل إعلام، أول فيديو لانهيار منازل جراء زلزال تركيا.