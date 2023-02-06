حسني شتا يكشف تفاصيل شعوره بالزلزال أثناء وجوده بلبنان: جريت بره الفندق

كشف الفنان حسني شتا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل لحظات عاشها في رعب نتيجة شعوره بزلزال لبنان.

حسني شتا: اكتشفت إن الفندق بيتهز جامد

وكتب حسني شتا قائلا: قمت من النوم افتكرت إني دايخ وأنا قاعد في الفندق اكتشفت بعد ثواني إن الفندق بيتهز جامد واللبس في الدولاب بيتهز جامد والتليفون والأجهزة بتتحرك طلعت البلكونة لقيت المبنى بيتمرجح يمين وشمال.

وأضاف شتا قائلا: استشهدت وطلعت وكلمت صحبي كان نايم صحيته وجريت على الأسانسير ونزلت لقيت الاستف كله مرعوب قولتله كلم النزلاء ينزلوا حالا وطلعنا بره الفندق ومشينا مسافة بعيدة.. ولقينا ناس كتير وواقفين في الشارع حالا.. ربنا يستر.. الكلام ده في لبنان».