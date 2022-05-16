حسني شتا: «زمان كنت بلف على كل مكاتب الكاستنج ودلوقتي برفض أدوار»

قال الفنان حسني شتا، إنه شعر بالسعادة عندما عُرض عليه المشاركة في مسلسل «الاختيار 3»، مضيفا: «شرف لأي ممثل يبقى موجود في عمل وطني وضخم فنيا ويشارك به كل نجوم مصر، كان الأمر تحديا كبيرا أيضا، بسب مشاركته ياسر جلال وأحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وغيرهم».

كواليس مسلسل «الاختيار»

وأضاف شتا خلال حواره مع الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبدالغني وهبة الأباصيري مقدمات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc: «تعاملت مع مسلسل الاختيار كأي عمل آخر، ذاكرت الدور جيدا، أما الفنان أحمد السقا فهو أخي الكبير، ودايما يقولي وشي حلو عليك، عملت معه في ابن القنصل وقالي أنت جامد وهتوصل».

وتابع الفنان: «زمان كنت بلف على كل مكاتب الكاستنج، ودلوقتي بقى في أدوار برفضها لأن معنديش الهوس بتاع عاوز أشتغل وخلاص، وبرفض لما بحس إن الدور مفيهوش حدث»، مشيرا إلى أنه شارك في مشهدين بفيلم بدل فاقد، بناءً على ترشيخ خالد الحلفاوي.

مدارس التمثيل

وحول رأيه في التمثيل، قال: «الفيصل هو إن الناس تصدقني، لكن الطريقة اللي بذاكر بيها كل دور بتبقى مختلفة، ونور الشريف أستاذ تمثيل من منطقة الحرفية والتكنيك، وأنا معنديش مشكلة مع المدرسة دي لأن الناس بتصدقه، وهو عكس أحمد زكي الذي يتقمص شخصية، ولكن هناك مدرسة وسطية أعتقد أن الفنان محمود عبدالعزيز كان يعمل بناءً عليها، وهي مذاكرة الشخصية والتعايش معها لكن امنح نفسي مساحة من الحرية».

مسلسل «الأب الروحي»

وأشار إلى أنّ مسلسل «الأب الروحي» مع المخرج بيتر ميمي، أكسبه شعبية كبيرة بين الناس، وشعر بصدى غير مسبوق: «شاركت في كاست كبير وعلى رأسهم الفنان محمود حميدة وجسدت دور ابنه، لكن في نفس الوقت، الدور ده عملي أزمة، لأنه أجبرني على انتقاء الأدوار التي تضيف لي».