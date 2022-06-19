حسني شتا وعبدالرحيم كمال وعمرو سلامة يشيدون بأداء الزمالك أمام الأهلي

حرص عدد من الفنانين ونجوم الوسط الفني على التعليق على التعادل الإيجابي 2-2 بين فريقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة الـ 124 التي جمعت بينهما على ستاد السلام ضمن مباريات الدوري المصري.

حسني شتا يعلق على التعادل الإيجابي بين الأهلى والزمالك

وعلق الفنان حسني شتا على التعادل الإيجابي بين الفريقين، وذلك من خلال حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلًا: «الزمالك كان أفضل في المجمل.. فيريرا مدرب مخضرم.. شكرا شيكابالا الساحر.. سيف جعفر جميل.. بس مش مكتوبلنا فرحة كاملة.. الحمد لله».

عمرو سلامة: كنت بدعي الزمالك ميخسرش

كما أشار الكاتب عمرو سلامة إلى أنه كان يتمنى في بداية المباراة عدم خسارة الزمالك، فكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «قبل الماتش كنت بدعي الزمالك مايخسرش، بعد المباراة متضايق إنه تعادل لأنه كان قريب قوي من المكسب، شكرا للاعبي الزمالك».

عبد الرحيم كمال يوجه الشكل للاعبي نادي الزمالك

بينما وجه الكاتب عبد الرحيم كمال الشكر إلى لاعبي الزمالك، مشيدًا بأدائهم خلال المباراة التي جمعتهم بالنادي الأهلي، قائلًا عبر حسابه على «تويتر»: «شكرا نادي الزمالك العظيم أمتعتونا كورة يا رجالة».

عزيز الشافعي: فيريرا قادر يصنع الفرق بأقل الإمكانات

وكان الملحن عزيز الشافعي أشاد في تغريدة له بأداء الزمالك في الشوط الثاني من المباراة، قائلًا: «الروح العالية لأغلب لاعبي الزمالك خاصة في الشوط التاني، عوضت الفارق الكبير في الاسكواد بين الفرقتين، فيريرا قادر يصنع الفرق بأقل الإمكانات وبالناشئين، قدام فريق قوي مكتمل، شيكابالا ذهب لا يصدأ والحظ كالعادة ما يعرفناش».