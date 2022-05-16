حسني شتا: «حب الزمالك بيعلمني الصبر وقوة التحمل.. ممكن أتجوز السنة دي»

قال الفنان حسني شتا، إنه عشوائي في حياته، لكنه يحرص على التنظيم والترتيب في التعامل مع أعماله الفنية، إذ يعتبر أن عمله «مقدس».

وأضاف شتا خلال حواره مع الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبدالغني وهبة الأباصيري، مقدمات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أنه قد يتزوج هذا العام، ورغم أنه كان يرفض القرار، إلا أنه قرر الزواج مؤخرا، حتى يرضي والدته: «والدتي كمان عاوزاني أتجوز، عاوز أرضيها وأرضي ربنا وأرضي نفسي وحاجات كتير».

وهنّأ الفنان حسني شتا الفنان أحمد السقا على فيلمه الجديد «العنكبوت»: «إن شاء الله يكسر الدنيا، أنا بحب أحمد السقا، وكواليسه ملهاش حل، ساعات أنا برتاح، لكن هو طول الوقت بيتحرك، مش عاوز يقف».

ميوله الرياضية وتفضيلاته كفنان

أشار إلى أنه يحب المشاركة في كل الألوان الفنية، مثل الدراما والسيكودراما والكوميديا، كما يحرص على التنويع في الشخصيات الشعبية التي يقدمها وأن يبتعد عن التنميط في هذا النوع من الشخصيات.

وحول ميوله الكروية، قال: «أنا زملكاوي بس مش متعصب، ومش بحب التعصب في أي حاجة، والزمالك بيعلمنا قوة التحمل والجَلَد».

رأيه في الغناء

وأشار إلى أنه لا يجيد الغناء ولا يفكر في أن يصبح مغنيا، وواصل ممازحا: «فرصتي إني أغني دلوقتي، لأن فيه ناس كتير بيغنوا صوتهم وحش، الموضوع بقى لطيف، فيه ناس صحابي مغنيين، ولما بقعد معاهم في قعدة بيبقى صوتهم مزعج وبخاف منه».

وأكد، أنه يحب المطربين الراحلين محمد فوزي وسيد درويش وسيد مكاوي وأم كلثوم.