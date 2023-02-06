مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء زلزال سوريا

أشار مصدر طبي، إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل في شمال سوريا جراء زلزال تركيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مستشفى الشهيد ابراهيم نعامة الوطني بـ «جبلة» السورية، الدكتور قصي خليل، لوكالة الأنباء السورية الرسمية « سانا»، إلى وصول عدد من الضحايا والإصابات إلى المشفى جراء الزلزال

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجة في منطقة «طوروس» على حدود سوريا مع تركيا، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة

بدوره، أعلن رئيس «جامعة طرطوس»: تأجيل جميع الامتحانات المقررة اليوم الاثنين، في جميع الكليات والمعاهد إلى موعد يحدّد لاحقاً.

وكان مصدر في فوج «إطفاء حماة»، أشار في وقت سابق، إلى انهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في «حي الأربعين» بالمدينة السورية جراء الهزات الأرضية.

من جانبه، قال مدير عام «المركز الوطني لرصد الزلازل» السوري، الدكتور رائد أحمد، إن البلاد تأثرت بالزلزال بشكل عام بمختلف مناطقها، مشيرا إلى أن إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا لكونها قريبة من مركز الزلزال.

وأشار أحمد إلى أن الزلزال هو الأقوى منذ عام 1995، وأوضح مدير عام «المركز الوطني لرصد الزلازل» السوري، أن حالة عدم الاستقرار ستكون مستمرة ولكنها بهزات ضمن حدود 5 درجات على مقياس ريختر.