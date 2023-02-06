أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ واضطراب حركة الملاحة لسوء الطقس

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، على مدن وقرى وسواحل محافظة كفر الشيخ، ومازالت مستمرة حتى الآن، وسط نشاط لحركة الرياح، فيما سادت موجة طقس شديد البرودة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سرعة الرياح بمحافظة كفر الشيخ سجلت 24كم/ساعة، مع توافر فرص لسقوط الأمطار بنسبة 80%، والرطوبة 72%، كما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 16 مئوية، والصغرى 9 درجات.

رفع حالة الطوارئ في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، على ضرورة التحرك الفاعل والتعامل مع مياه الأمطار ورفعها من الشوارع الرئيسية بالمدن، ومتابعة حالة الطرق العامة والفرعية حال تسبب الرياح في اقتلاع بعض الأشجار، وذلك جراء هبوب الرياح شديدة السرعة وسقوط الامطار.

ولفت المحافظ إلى ضرورة المتابعة والتنسيق الدائم والتواصل من خلال غرفة عمليات الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ على مدار اليوم، ورفع حالة التأهب القصوى والطوارئ جراء موجة الطقس المتقلبة التي تعم المحافظة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط بسواحل كفر الشيخ

وأكد الدكتور عبدالله علام، عضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، لـ«الوطن»، أن منخفضا جويا يضرب سواحل كفر الشيخ عبر البحر المتوسط، وسط ارتفاع كبير تخطى 5 أمتار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من موجة طقس شديدة البرودة تضرب مدن ومحافظات سواحل البحر المتوسط، مع هبوب رياح تصل سرعتها لنحو 35 كيلو/ساعة، وفرص لسقوط الأمطار، واضطراب في حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وارتفاع الأمواج به والتي تصل لنحو 6 أمتار.