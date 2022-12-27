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«البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال غرب الطور: قوته 5 ريختر وعمقه 9.6 كم

كتب:

محمد عزالدين
03:06 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
زلزال

زلزال

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 27 – 12- 2022 هزة أرضية على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور.

وكان بيانات الزلزال كالتالي:

وجاءت بيانات الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل كالتالي:

وقت الحدوث والقوة:  02:11: 02 صباحا بالتوقيت المحلى

القوة : 5 درجات على مقياس ريختر

خط العرض : 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق : 9.61 كم

وأوضح المعهد بأنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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