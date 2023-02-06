 اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات في أفريقيا

ينطلق مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، اليوم، والذي تستضيفه القاهرة حتى 7 من فبراير الجاري بحضور الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات الوزارة والشركات التابعة، بخلاف مشاركة خبراء طيران مدني من مختلف دول العالم وفي مقدمتهم خبراء الطيران بالقارة السمراء.

وتبدأ فعاليات المؤتمر الذي يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات، وشركات الطيران المدني الإفريقية، وتبدأ الفعاليات باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الإفريقية بمشاركة وفد من قيادات الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

ويشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل العقبات التي تواجه صناعة الطيران المدني، في ظل ما تشهده التكنولوجيا الحديثة من تطور مذهل وسريع للغاية.

600 مشارك من شركات الطيران وصيانة الطائرات بأفريقيا

ويفتتح المؤتمر والمعرض الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعدد من قيادات الطيران المدني وممثلي المنظمات العربية، والإفريقية، حيث يشارك في فاعليات المؤتمر والمعرض نحو 600 مشارك يمثلون مختلف شركات الطيران وصيانة الطائرات بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط ودول الإتحاد الأوربي، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها.

الخفيف: الرئيس حريص على دعم القارة الأفريقية

وصرح المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في بيان، أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض تبلغ 40 شركة من مختلف قارات العالم وفي مقدمتها قارة «إفريقيا وأوروبا وآسيا» ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تضم عددا من الدول العربية.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على دعم القارة الأفريقية، وتوفير فرص التدريب وتذليل كافة العقبات أمام الأشقاء الأفارقة، في مختلف المجالات.