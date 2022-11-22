«مصر للطيران» تستضيف أطفال مستشفى أهل مصر للحروق في رحلة ترفيهية

نظمت شركة مصر للطيران، رحلة ترفيهية لعدد من أطفال مستشفى أهل مصر للحروق، لزيارة إحدى المدن الترفيهية في القاهرة، لتعريفهم بعالم السفر والطيران، والاستمتاع بما يوجد في المدينة الترفيهية من نموذج محاكاة للطائرة الموجود بها والتابع لمصر للطيران، ما يجعلهم يعيشون تجربة السفر، بجميع الإجراءات الخاصة بالسفر والصعود إلى الطائرة وتعاملهم مع الركب الطائر وأفراد الضيافة الجوية، وغيرها من مراحل السفر المتعددة.

احتفالات عيد الطفولة

وتعد الرحلة بحسب بيان عن الشركة، بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة، وانعكاس للدور المجتمعي للناقل الوطني مصر للطيران، حيث تزود الشركة الأطفال بمعلومات تساعدهم على استكشاف هذا المجال الجديد عليهم، كما تقدّم لهم الدعم النفسي والمعنوي، لمساعدتهم على تلقي العلاج والاستشفاء.

وفي نهاية الجولة، أعرب الأطفال عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بالرحلة الممتعة، وقدّمت إدارة مستشفى أهل مصر للحروق، الشكر لمصر للطيران على ما قدّمته للأطفال من دعم ومساندة لهم، كما حرصت الشركة الوطنية على تقديم عدد من الهدايا مع التقاط بعض الصور لهم.