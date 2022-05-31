خبير محركات طائرات: التطور في مصر لا يصدق.. «ده بلد جديد»

قال الدكتور محمد عدلي، خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا، إن هندسة الطيران على قمة هرم الهندسة بالنسبة لباقي التخصصات الهندسية، موضحا أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، ركز على السيارة المصرية، التي تعد حلم كل المصريين، وتم اتخاذ خطوات عديدة على فترات، موضحا أن الجانب المصري يعمل منذ فترة طويلة على صناعة هذه السيارة، وتم الاستماع إلى خبرات المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن مصر يمكن أن تتواجد في السوق العالمي الفترة المقبلة، كموردين بدلا من الصين، لأن مصر أقرب للدول الأوروبية، كما أن مصر تبدأ في الوقت ذاته الذي يبدأ فيه العالم، متابعا: «أنا مجتش مصر من 4 سنين وشوفت بلد جديدة لما جيت، التطور في وسائل النقل والطاقة، اللي حصل في مصر ميتصدقش، ودلوقتي نقدر ننافس بشكل عادل».

مصر لديها مقومات التصنيع

أضاف «قابيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لم يعد هناك دولة تنتج بمفردها كل المنتج، لكن هناك تشارك بين مختلف الدولة، مؤكدا أن مصر تمتلك كل مقومات التنمية، ولا يوجد فرق كبير بين الموجود خارج مصر وداخلها، لكن المشكلة تكمن في الخوف من التغيير.

وتابع: «أعرف شركات طيران بدأت الإنتاج بعد سنتين، والحكومات بره بتدعم كده، صناعة الطيران مكلفة جدا ودقيقة جدا، وأهم حاجة فيها المنتج الأخير والأمن السيبراني فيها، ومصر عندها فرصة تبدأ من خلال المشاريع الصغيرة في هندسة الطيران، وبكره هتشرف بلقاء وزير الطيران، عشان ناخد خطوات صغيرة للأمام، وإحنا عندنا المقومات عشان نعمل حاجة».

حلم السيارة المصرية مش بعيد

واصل خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا: «دورنا أحنا مصريين في الخارج نقول إزاي للدولة المصرية تتوجه للحصول على التمويل، ودلوقتي أي حد يقدم مشروع للحكومة الألمانية، بياخد 500 ألف يورو، إحنا نقدر نوجه المشاريع المصرية، أتمنى يبقى فيه شراكة بين المصريين بالخارج والمصريين بالداخل، والشركات الأجنبية، وتوظيف الأمر ده بشكل أفضل واستغلاله اقتصاديا، وحلم السيارة المصرية مش بعيد بس لازم نبدأ».