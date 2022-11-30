مصادر: توقعات بزيادة رحلات مصر للطيران تزامنا مع أعياد الكريسماس

ذكرت مصادر مطار القاهرة الدولي، أنَّ جدول تشغيل رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، سيشهد زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية اليومية، والتي تسيّرها الشركة إلى مطارات الجذب السياحي المصرية هذا الشهر، بالتزامن مع حلول أعياد الميلاد والكريسماس وإجازات نهاية العام، مقارنة بحركة السفر الداخلي والخارجي خلال الأشهر الماضية.

زيادة الطلب على الرحلات الجوية بالتزامن مع حلول أعياد الميلاد والكريسماس

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن» أنَّه من المتوقع أن يزيد الطلب على جميع رحلات المدن السياحية والساحلية، وفي مقدمتها مطارات «أسوان، والأقصر، وشرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم».

وأشارت المصادر، إلى أنَّ الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تحتفل بأعياد الكريسماس، سنوياً مع عملائها المسافرين على رحلاتها من مباني الركاب الثلاث بمطار القاهرة الدولي، وتقدم لنهم هدايا متنوعة، عبارة عن «تذاكر سفر مجانية ومخفضة، ووزن إضافي مجاني، وتعلية درجة السفر إلي درجة رجال الأعمال، وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، وهذا بخلاف نماذج طائرات وهدايا مقدمة من الأسواق الحرة لمصر للطيران، بهدف التروّيج لرحلاتها، ولرسم البسمة وإدخال البهجة إلى نفوس المسافرين.

مدير مبنى الركاب: نستقبل ونساعد جميع المسافرين دون تمييز

في غضون ذلك، شدد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بـ مطار القاهرة الدولي، على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة اوراد وعملاء المطار، واستقبال المسافرين بالابتسامة، ومساعدة الجميع دون تمييز.

وأضاف مدير مبنى الركاب، خلال جولة تفقدية بالمبنى للعاملين، رسالتنا الأولى أن يشعر الجميع أننا نعمل لخدمته وخده،. وأنه أهم راكب في المطار، مشيراً إلى أن التعامل الطيب يترك ذكرى وأثر لدى المسافر، مؤكّدًا أنَّ مطار القاهرة الدولي سيبدأ استعداداته خلال ساعات في نشر مظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد المجيدة، لإدخال البهجة والسعادة إلى نفوس المسافرين، والترويج للمطار بالصور التذكارية التي يلتقطها المسافرين مع ذويهم في صالات السفر والوصول.