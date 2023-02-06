مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في البحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، جراء تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة ملاكي أمام محطة «سحالي» في محافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقا.

مصرع عامل في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة ملاكي، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة عامل يدعى «مسعد.ع.ج»، 50 سنة، مقيم في أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.