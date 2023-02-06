«التضامن»: حل 97% من شكاوى بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

قال خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه جرى رصد شكاوى بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مركز التظلمات التابع لوزارة التضامن، إلى جانب الخط الساخن 15044، وجرى شكاوى بطاقة الخدمات المتكاملة، خاصة التي جرى رصدها على منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة تعدّت 97%.

شركة لتوصيل بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح خليل، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق مؤتمر المبادرون تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، أنّ توصيل بطاقة الخدمات المتكاملة كان متاحا من خلال هيئة البريد، وحاليا جرى التعاقد مع شركة خاصة لتوصيلها إلى أصحابها، فضلا عن التنسيق مع أكثر من 20 جمعية أهلية للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات ومساعدتهم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

لجان لدراسة كل إعاقة

ولفت مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ هناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء، وتتولى وزارة التضامن رئاسة اللجنة، لدراسة كل إعاقة سواء السمعية والبصرية وإعاقات العين الواحدة وغيرها، مؤكدا أنّ العمل جار لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، لسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأكد خليل، أنّه يشترط لحصول أصحاب إعاقة العين الواحدة على بطاقة الخدمات المتكاملة، أن تكون مرتبطة بقوة إبصار العين الأخرى، فإذا كانت العين الأخرى أقل من 6/18 ينطبق عليه مفهوم الشخص ذوي الإعاقة.