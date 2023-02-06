شخص يكتشف وفاة شقيقه بعد 10 أشهر من تغيبه: وجده هيكل عظمي بغرفة النوم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تغيب أحد الأشخاص قبل عشرة أشهر وعثور شقيقه على هيكل عظمي بالشقة محل سكنه بمنطقة المقطم، أثناء محاولته البحث عنه إثر عودته من العمل في إحدى الدول العربية.

بلاغ بالعثور على هيكل عظمي

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على هيكل عظمي داخل شقة شقيقه المتغيب منذ 10 أشهر، وبالانتقال تبين العثور على هيكل عظمي بغرفة النوم، وبالفحص تبين وجود المتعلقات الشخصية الخاصة بشقيق المبلغ، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء البصة الوراثية ومعرفة مدى مطابقتها بالبصمة الوراثية للمبلغ من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت أن شقيق المبلغ يعمل في إحدى الدول العربية، وأنه حاول الاتصال كثيرا بشقيقة لكن دون جدوى، وبعد عودته من الخارج ذهب لشقة شقيقة وبسؤال الجيران عليه أكدوا بأنهم لم يشاهدوه منذ سنه تقريبا، وبكسر باب الشقة تم العثور على الهيكل العظمي الخاص بشقيق المبلغ على سرير غرفة نومه، وأشارت التحريات بأن المتوفي كان يعاني من مرض في القلب.

الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة العثور علي هيكل عظمي داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم بأن الهيكل العظمي خاص بشقيق المبلغ، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم كتابة التقرير وجار إرساله للنيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.