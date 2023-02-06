سقوط أمطار ورياح نشطة على المدن الساحلية حتى الإسكندرية

شهدت محافظة مطروح، سقوط أمطار تصاحبها برودة شديدة في الجو، ونشاط للرياح في مختلف المدن والمناطق الساحلية الواقعة على البحر المتوسط من حدود الإسكندرية شرقا حتى مدينة السلوم غربًا.

نشاط للرياح في مطروح والساحل الشمالي

وتنشط حركة الرياح طبقاً لحالة الطقس اليوم، إذ تكون غير مستقرة على مختلف السواحل الشمالية للبلاد، منها محافظة مطروح، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت في مطروح اليوم 14 - 7، وهي أقل معدلاتها خلال شهر فبراير الجاري في موجة سقيع لم تشهدها مطروح من قبل.

منخفض جوي

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض فى درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ومنها مطروح مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، كما تؤثر نشاط الرياح على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، نتيجة تمركز منخفض جوى على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.