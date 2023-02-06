حالة الطقس في الغربية اليوم.. رياح وتوقعات بسقوط أمطار والصغرى 9 درجات

تتعرض مدن ومراكز محافظة الغربية، لطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع استمرار حالة من عدم الاستقرار، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع ظهور متقطع لأشعة الشمس، مما يزيد الإحساس بالبرودة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

طقس الغربية الصغرى 9 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد نهارا علي محافظة الغربية شديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى 9° والعظمى 15°، مع ظهور السحب المدارية العالية والمتوسطة ليس لها تأثير، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة بنسبة حدوث 50%.

توقعات بسقوط أمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطا عاصفا للرياح على محافظة الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعتها 42 كيلومتر في الساعة، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا، خاصة على الطرق الزراعية، والسريعة.

وناشدت محافظة الغربية المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالقواعد المرورية، أثناء سيرهم بالمركبات، وعدم السير أسفل اللوحات المعدنية والمباني القديمة، وعدم ملامسة اعمدة الكهرباء، والابلاغ الفوري عند حدوث أي مشكلات بسبب موجة الطقس، مع انعقاد دائم لغرفة الأزمات داخل ديوان عام المحافظة.