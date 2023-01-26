اعترافات المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق: «شربت سيجارة بعدها ومشيت»

اعترافات جديدة أدلى بها المتهم «عبد العزيز م ع» صاحب الـ19 سنة، ميكانيكي، والمتهم بقتل «محمد قشمير» والمعروفة إعلاميًا بـ«قتل نجل لاعب الزمالك السابق» بمدينة حلوان جنوب القاهرة، حال سيره في منطقة العزبة القبلية، أمام جهات التحقيقات، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، ومن المنتظر تحديد أولى جلسات المتهم خلال أيام قليلة.

اعترافات جديدة: ولعت سيجارة في مسرح الجريمة

وفقا لما جاء بتحقيقات النيابة، في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، جاءت اعترافات المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق كالآتي، «خلال مشاهدتي المجنى عليه، استوقفته وطلبت منه مبلغ مالي 100 جنيه، إلا أنه رفض يعطيني الفلوس، طلعت المطواة اللي معايا لما لقيته رفض وضربته في صدره وكتفه، وبعد ما وقع على الأرض لقيته بيتألم، سيبته ومشيت ولعت سيجارة وأنا ماشي، هدومي كان فيها دم وإيدي، فروحت عند صاحبي غسلت إيدي وغيرت هدومي وهربت، روحت بعدها عند أختي، وبعدها أخويا اتصل بيا وقالي تعالى عند بوابة أطلس، ولما روحت عنده، عرفت إنه مات والمباحث بتدور عليا وبعدها اتقبض عليا وجابوني على هنا».

المتهم يعترف بجريمته أمام جهات التحقيق

وأضاف المتهم خلال اعترافاته عندما وجهت لها جهات التحقيق الاتهام بقتل المجني عليه عمدًا، وسرقته بالإكراه، وإحداث إصابت أودت بحياته، واتهامه بحيازة سلاح أبيض غير مصوغ قانوني، «أنا معترف وغلطان باللي عملته».

ورد المتهم على سؤال جهات التحقيق بخصوص وجود علاقة أو خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، «أنا ماعرفهوش ومافيش خلافات بيننا».

العقوبة القانونية

«جريمة سرقة مقترنة بجناية قتل عمد»، هكذا بدأ المحامي رأفت حجازي دفاع المجني عليه «محمد عمر قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق، في حديثه لـ«الوطن»، تهمة الجاني، موضحا أن عقوبته وردت بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.