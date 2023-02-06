البحوث الفلكية: تسجيل 7 توابع لـ زلزال تركيا.. جميعها أكبر من 6 درجات

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسى الذى ضرب الأراضي التركية فجر اليوم (أكثر من 7 توابع حتى كتابة هذا البيان) وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية.

الزلزال شعر به سكان القاهرة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الزلزال الذي شعر به عدد من سكان مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات منذ قليل، موضحا أن الهزة حدثت على بعد 691 كيلو متر شمال مدينة رفح، وقوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه لم ينتج عن الهزة الأرضية أي خسائر مادية أو بشرية.

جهاز جديد لقياس وحساب وتحليل درجات الهزات

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المحطة تمتلك حاليا بعد التطوير ما يقرب من 85 محطة ومركزا لرصد الهزات الأرضية والزلازل بالمحافظات المختلفة، موضحا أن علماء المعهد نجحوا في ابتكار جهاز جديد لقياس وحساب وتحليل درجات الهزات الأرضية كخطوة جديدة في إطار تطوير منظومة البحث العلمي.