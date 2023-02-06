أسماء 21 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

اصيب 21 شخص بإصابات مختلفة اثر وقوع حادث انقلاب سياحي بالقرب من عيوني موسي علي الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة رأس سدر يفيد انقلاب اتوبيس سياحي رقم «5731»، ويحمل حروف «س. ط. م»، قبل كمين عيون موسي بنحو 5 كيلو متر اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي.

21 مصاب في الحادث.

انتقلت إلى موقع حادث انقلاب اتوبيس سياحي بجنوب سيناء 20 سيارة إسعاف، تحت إشراف هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 21 شخصا بإصابات مختلفة.

وجري نقل 14 مصاب لتلقي العلاج بمستشفيات محافظة السويس لأنها اقرب الي موقع الحادث، بينما جري نقل 4 مصابين إلي مستشفي رأس سدر العام

اسماء المصابين.

１- اشرقت حسين عبد ربة 24 سنة من الإسكندرية، اشتباه كسر بمعصم اليد اليسري و اشتباه كسر بالترقوة، جري نقلها إلي مستشفي السويس العام.

２- داليا جمال فتحي، 28 سنة من الإسكندرية، اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه كسر بالذراع الأيسر، مستشفي السويس العام.

３- اسماء رضا علي 23 سنة من الإسكندرية اشتباه كسر بالقدم اليمني، مستشفي السويس العام.

４- حمزة محمد نجم الدين 3 سنوات من الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفي راس سدر.

５- تاله محمد نجم الدين 8 سنوات، من الإسكندرية، جرح قطعي بالجبهة، مستشفي راس سدر.

６- ريهام ابراهيم اسماعيل 34 سنة من الإسكندرية، اشتباه كسر بالذراع الأيسر و سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفي راس سدر.

７- نجلاء طة احمد المليجي 47 سنة الإسكندرية، اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه كسر بالذراع الأيسر، مستشفي راس سدر.

８- سلين محمد مصطفي 5 سنوات الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفي السويس العام.

９- ادم محمد مصطفي 8 سنوات الإسكندرية، سحجات و كدمات متفرقة بالجسم، مستشفي السويس العام.

１０- هنا هاني ابراهيم 15 سنة من الإسكندرية، جرح قطعي بكف اليد اليمني 5سم، مستشفي السويس العام.

１１- ميار محمد حلمي 27 الإسكندرية، جرح قطعي 10سم بالساعد الأيمن، مستشفي السويس العام.

１２- جيهان ابراهيم شعبان 49 سنة من الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفي السويس العام.

１３- محمود احمد خلاف 53 سنة، الإسكندرية، جرح قطعي بالحاجب الأيسر 1سم، مستشفي السويس العام.

１４- زياد محمود محمد خلاف 17 سنة من الإسكندرية، جرح قطعي بفروة الرأس و اشتباه كسر بالكوع الايسر، مستشفي السويس العام.

１５- سارة علي زكريا عطار، 38 سنة من الإسكندرية سحجات و كدمات متفرقة بالجسم، مستشفي السويس العام.

１６- يوسف محمد حمد الجبري، 9 سنوات الإسكندرية، بدون أصابات ظاهرية، مستشفي السويس االعام

１７- جايدة محمد حمدي الجبري، 9 سنوات من الإسكندرية، بدون أصابات ظاهرية، مستشفي السويس العام.

１８- ملك محمد حمدي الجبري 12 سنة من الاسكندريه، بدون أصابات ظاهرية، مستشفى السويس العام.

１９- محمد اشرف جابر عبد العال، 31 سنة من الإسكندرية بدون أصابات ظاهرية، رفض النقل.

２０- محمد اكرم فتحي 34 سنة من الإسكندرية، بدون أصابات ظاهرية، رفض النقل.

２１- السيد محمد السيد 62 سنة من الإسكندرية بدون أصابات ظاهرية، رفض النقل.

إجمالي المصابين 21 مصاب، جري نقل 4 مصابين الي مستشفي راس سدر، وجري نقل 14 إلي مستشفي السويس العام ورفض 3 أشخاص النقل.

أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.