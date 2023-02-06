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انقلاب أتوبيس سياحي في جنوب سيناء.. ومصدر: إصابة 20 شخصا

كتب:

حماده الشوادفي
09:24 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
حادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

حادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

شهد الطريق الدولي في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء حادث انقلاب أتوبيس سياحي رقم «5731»، ويحمل حروف «س. ط. م»، في اتجاه نفق عيون موسى.

وانتقلت إلى موقع الحادث 20 سيارة إسعاف، وقالت مصادر إن الأتوبيس السياحي كان قادما من شرم الشيخ في اتجاه النفق ويحمل 50 راكبا.

وأكد مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن 20 إصابة مبدئية خلّفها الحادث، ولم يتم حصر أي حالة وفاة.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأكد المصدر، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات رأس سدر وأبورديس لنقل للمصابين، مشيرا إلى إخطار إدارة المرور بالحادث.

وكلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بتوفير أطقم طبية لإسعاف المصابين، وتوفير سيبل الراحة لهم.

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بقلم حماده الشوادفي