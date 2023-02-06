التعليم تحدد ضوابط عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب المرضى

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب المرضى والذين يتعرضون لظروف طارئة، عن أداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات الفنية في كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضياً أو نتيجة حادث.

التقدم بطلب وأثبات العذر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه علي الطالب التقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر أو رفضه ويكون ذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما، ثم يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب ويتم إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي

وأضافت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لطلاب (عمال - منازل) يتم الاثبات بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي، وفي حالة العذر المرضى المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يمكن إثباته بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها ويتم نقل الطالب إلى مستشفى حكومي وعلى ولى أمره التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب انتهاء الامتحان مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر ثم يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب.

أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية

وأشارت وزارة التعليم، إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يتم قبول أية أعذار بعد تاريخ اعتماد نتيجة الدور الأول، وإذا وقع هذا العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام رسوب ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان، والطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثاني.