بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الذكرى الأولى للأنبا يوحنا

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الذكرى السنوية الأولى لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

عظة البطريرك

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس مراد، والقمص يوسف بشرى، والأب عمانوئيل صبحي، رعاة الكاتدرائية.

وأعطى بطريرك الكاثوليك عظة موضحًا خلالها لماذا نصلي من أجل أحبائنا الراقدين.

يأتي ذلك انطلاقًا من إنجيل «معجزة إشباع الجموع» الخمس خبرات والسمكتين، حيث أكد الأب البطريرك أن هذا يذكرنا بالمسيرة السينودسية، التي تعني السير معًا.

التجمع الكشفي السنوي

وفي سياق متصل ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع الكشفي السنوي لمجموعات كشافة ومرشدات كنائس الأقباط الكاثوليك «مجموعات الأهرام الكشفية»، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

أقيم اليوم تحت شعار «معًا مستعدون للخدمة»، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، القائد العام لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، والقائد ماهر ميلاد، القائد المساعد، بالإضافة إلى قادة مسؤولي الفرق الكشفية من مختلف الكنائس.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب البطريرك، ثم دار حوار مفتوح بين غبطته، ومسؤولي الخدمة حول شعار اليوم «معًا مستعدون للخدمة». تضمن اليوم أيضًا العروض الكشفية المتنوعة، بالإضافة إلى التقاط الصورة التذكارية.