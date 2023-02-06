متى تنتهي موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد استقرار الطقس وانتهاء حالة التقلبات الجوية، موضحة أنّه بداية من الأربعاء المقبل، تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 17 مئوية، وتقل فرص نشاط الرياح التي تشعرنا بالبرودة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّ حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد اليوم، ليست مؤثرة على الأعمال اليومية، خاصة مع نشاط الرياح الذي يمثل العنصر الأساسي في موجة عدم الاستقرار، وقد يتسبب في مشكلات صحية لمرضى الحساسية والصدر والجيوب الأنفية.

ولفتت غانم، إلى اضطراب وتوقف حركة الملاحة في البحر المتوسط، فضلا عن فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى غزيرة، ناصحة قائدي السيارات بالقيادة ببطء وبهدوء تام، بسبب الأتربة والرياح التي تخفّض مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بارتداء الكمامات حال اضطرارهم للخروج اليوم، كما طالبت بالابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والألواح المعدنية، خاصة مع سرعات الرياح المرتفعة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نهارا وليلا، لافتة إلى استمرار التقلبات الجوية غدا الثلاثاء لكن بشكل أقل حدّة من اليوم.

موقف سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّ الفرصة متاحة لسقوط أمطار متوسطة غدا على المناطق الساحلية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، ويستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.