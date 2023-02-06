الأرصاد الجوية: مصر تتعرض لمنخفض جوي يزيد من نشاط الرياح والأمطار

أكد خبراء الأرصاد الجوية، استمرار تأثير المنخفض الجوي الذي تتعرض له مصر منذ ثلاثة أيام، حيث بدأ من المحافظات الساحلية لتكون ذروته اليوم على القاهرة الكبري والمحافظات.

منخفض جوي متعمق على البحر المتوسط

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تصاحبها أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد للداخل مع تقدم الوقت، جاء نتيجة تمركز منخفض جوى قادم من طبقات الجو العليا على مسطح البحر المتوسط، يعمل على خفض درجات الحرارة، واستمرار تكاثر السحب الممطرة.

وتوقعت الهيئة تعرض القاهرة الكبري اليوم للأمطار مع حلول المساء، حيث تشهد أماكن متفرقة أمطارًا تتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة لن تؤثر على الأعمال اليومية.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن موجة الأمطار بدأت صباح اليوم على السواحل الغربية للبلاد وتمتد مع تقدم ساعات النهار لتشمل شمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، وصولا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة والقاهرة الكبرى، تصاحبها رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا على كافة أنحاء الجمهورية، ومثيرة للرمال والاتربة على الطرق الصحراوية والمفتوحة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح اليوم تتراوح بين 20 و28 كم مترا في الساعة، لذا يجب توخي الحذر والابتعاد عن ركن المركبات تحت أعمدة الإنارة والأشجار أو اللوحات الإعلانية، أو حتى بجوار المباني المتهالكة، ووفقا للهيئة، سجلت درجات الحرارة اليوم ما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 16 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 17 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 16 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 17 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 19 - 11

- طابا 19 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 22 - 11

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 16

- رأس حدربة 22 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 17 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 18 - 8

- قنا 21 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 19 – 06

أبو سمبل 21 09