الأرصاد تكشف حالة الطقس بالسويس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وأمطار وغيوم

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس السويس اليوم الاثنين يشهد زيادة في سرعة الرياح والتي تكون محملة بالأتربة وتنخفض الرؤية على الطرق الصحراوية وأمطار خفيفة وغيوم كثيفة.

وذكر بيان هيئة الأرصاد، أن طقس محافظة السويس اليوم يشهد انخفاضا في درجة الحرارة تصل من 9 إلى 8 درجات ليلاً فيما تشهد المحافظة تكاثر اليوم الكثيفة المحملة بالأمطار، والتي تكون مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 50%.

محافظة السويس تستمر في الاستعدادات لمواجة تقلبات الطقس

ترفع الأجهزة التنفيذية للأحياء في محافظة السويس، درجة الاستعداد، في مواجهة تقلبات طقس السويس، حال حدوث تغيرات مفاجئة، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على الجهات المختلفة والمعنية بسقوط أمطار، بالجهازية التامة للتدخل الفوري لرفع آثار أي طقس سيئ يترك آثاره على المحافظة.

وتجري الأجهزة التنفيذية للأحياء الخمسة بالسويس، تطهير مستمر لبيارات وخطوط الصرف الصحي، وبيارات تصريف الأمطار، ورفع أي تراكمات بالشوارع والمحافظة على رفع القمامة من أماكن التجمعات بانتظام، فضلاً عن إجراء صيانة مستمرة لكبلات ووصلات الكهرباء بالكفور والأحياء.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات الطقس في السويس اليوم، أن نسبة الرطوبة 44%، وتتوافر فرصة لسقوط الأمطار بدرجة حدوث 50%، وتسجل سرعة الرياح 32كم/ساعة، درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 9 إلى 8 درجات.