الأرصاد عن حالة الطقس: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد وفرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

سرعة الرياح تصل لـ 30 عقدة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن رياحا شمالية غربية باردة وجافة تنشط على السواحل الشمالية تصل سرعتها إلى 30 عقدة؛ تكون على القاهرة غربية الاتجاه وتصل 20 عقدة؛ كما تكون على سيناء أكثر من ذلك.

وأوضحت أن الرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجة البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ولفتت إلى أنه تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء؛ ويصل الاحساس بها إلى شديد البرودة بحالة الجو بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة ونشاط الرياح.

فرص الأمطار قائمة

وأشارت إلى أنه بالنسبة لفرص الأمطار تبقى قائمة على السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.