الأرصاد: ذروة الطقس السيئ تبدأ بعد قليل.. وأمطار متفاوتة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن كتلة هوائية باردة عبر شمال شرق أوروبا ومنها إلى البحر المتوسط حتى تصل إلى سواحل البلاد وتتقدم تدريجيا إلى الداخل لتشمل كافة الأنحاء بمختلف الظواهر الجوية.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة الصغرى كما يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.

كما تتكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس ترتفع الأمواج بشكل كبير لتصل إلى 6 أمتار بسبب نشاط الرياح كما يؤدي أيضا إلى إثارة الرمال والأتربة على القاهرة والوجة البحري ومدن القناه شمال الصعيد وسيناء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اليوم الإثنين، أن تشهد البلاد ذروة التقلبات الجوية في أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء DMC المذاع على قناة DMC، أن هناك تقلبات جوية تبدأ من اليوم بعدد من محافظات الجمهورية؛ وذلك بسقوط أمطار من متوسطة لخفيفة على أغلب الأنحاء، بسبب أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا والسفلى.

ولفتت إلى أن هناك سرعات في الرياح من 40 لـ 60 كيلومترا في الساعة تحمل رمالا وأتربة، وتجعل هناك اضطرابا شديدا في الملاحة البحرية.

وتابعت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة وأجواء باردة بفترات النهار وشديدة البرودة ليلا، وسقوط أمطار بالمدن الساحلية على فترات متقطعة.