«مياه الإسكندرية» تطلق حملة توعوية بفوائد زراعة أسطح المنازل

أطلقت شركة مياه الإسكندرية حملة توعوية للحفاظ على المياه، من خلال النظم الحديثة المستخدمة لزراعة أسطح المباني والشركات والمحطات من خلال المسطح الأخضر، وهو سقف لمبنى يتم تغطيته جزئيًا أو كليًا بالغطاء النباتي لما له من فوائد مذهله يتمتع بها.

وترصد «الوطن» فوائد زراعة الأسطح بحسب مبادرة شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، التي تأتي في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة ، وتماشياً مع تغير المناخ، حيث تحرص على نشر ثقافة زراعة الأسطح الخضراء، والتي تعرف أيضا باسم الأسطح الصديقة للبيئة ، وهو أمر في غاية الأهمية لما له من فوائد بيئية مذهلة وصديقة للبيئة حفاظاً على المناخ والمياه في آن واحد.

فوائد زراعة أسطح المنازل

- إطالة عمر سطح المبنى من خلال حمايته من الأشعه فوق البنفسجية بالمقارنة مع السقف التقليدي.

- تقليل استهلاك الطاقة لأنها توفر عزلاً طبيعياً للمباني عن طريق امتصاص الحرارة بدلًا من جذبها والذي يعرف أيضاً باسم تأثير جزيرة الحرارة الحضرية.

- ومن أهم مميزات الأسطح الخضراء أنها تصلح للمباني القديمة والحديثة حيث توفر الأكسجين، وتتيح الكثير من الظل في البيئات الحضرية، فتبطئ جريان مياه الأمطار، وتقلل من حدوث فيضان سريع عن طريق إمتصاص كميات كبيرة من الماء.

زراعة الأسقف الخضراء بمحطات مياه الإسكندرية

وبحسب بيان شركة مياه الإسكندرية، فإنها من أولى الشركات الحكومية التي لها السبق والدور الفعال في الحد من التغيرات المناخية والبيئية والاهتمام بدراسة كل ما يساعد في توفير المياه وترشيدها، فقد قامت بالفعل في تنفيذ زراعة الأسقف الخضراء بمحطات الشركة ومبانيها وتم التنفيذ بمحطة المنشية (1)، وجارٍ زراعة أسقف الخزانات بالتعاون مع قطاع إنتاج وتوزيع غرب والساحل الشمالي وإدارة المشاتل وإدارة التوعية بشركة مياه الإسكندرية.

كما أكد المهندس أحمد جابر على تفعيل استخدام الأسطح الصديقة للبيئة نظراً لما لها من شكل جمالي جداً مريح للنظر، وهو نظام يستخدمه المهندسون المعماريون لتزيين الأسطح البيئية المختلفة في المدن وغيرها، وقدرتها المستدامة على زيادة التنوع البيولوجي وتقليل استهلاك الطاقة.