رئيس الطيران المدني: إقامة شراكات لتدريب العنصر البشري في أفريقيا

رحّب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، بضيوف مصر والداعمين للدولة المصرية، مشيرا إلى دعم القاهرة لخدمات الطيران المدني للمنافسة من خلال المشاركة والتعاون، مُعلنا سعي القاهرة لإقامة شراكات لتدريب العنصر البشري، خاصة في القارة السمراء.

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا، بحضور الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني ولفيف من خبراء الطيران المدني بالقاهرة الأفريقية وآسيا وأوروبا، أن هناك نقاشات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، لافتا إلى تحقيق المستهدف بفضل الدعم المتواصل من أبناء القارة الأفريقية، ودعم الفريق عباس حلمي.

التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد

وأوضح المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن القطاع بدأ في التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، وبدء العودة التدريجية لقطاع الطيران المدني، بعد انحسار الجائحة، مشيرا إلى أن تطوير صناعة الطيران المدني تحتاج لمزيد من الجهود لوضع استراتيجية والتركيز على الشراكات خاصة بين شركات الصيانة، لدعم هذه الصناعة ودورها الرائد في السوق.

إقامة شراكات لتدريب العنصر البشري

وأضاف: «نسعى لإقامة شراكات لتدريب العنصر البشري، خاصة في القارة السمراء، وقطاع الصيانة في مصر يؤمن بأن مصر للطيران لديها الخبرات التي تؤهلها لوضع القارة السمراء في مقدمة دول العالم التي تقدم هذه الخدمة».