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الطيران المدني الروسي يمدد تعليق رحلاته الجوية إلى 11 مطارا داخليا

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أ ش أ
10:02 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
مطار موسكو الدولي

مطار موسكو الدولي

أعلنت وكالة الطيران المدني الروسية «روستافيستا»، اليوم، تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 27 نوفمبر الجاري.

روسيا تغلق المجال الجوي في بعض مناطقها

وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية، في بيان لها نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، أنه تم تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 27 نوفمبر 2022.

وحددت الهيئة قائمة المطارات التي يغطيها التعليق والتي تشمل أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف أون دون، سيمفيروبول وإليستا.

وأغلقت روسيا المجال الجوي في بعض مناطقها الجنوبية والوسطى اعتبارا من 24 فبراير 2022 في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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بقلم أ ش أ