إصابة عامل وسائق في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إصابة عامل بطلق ناري، وسائق بطعنة سلاح أبيض، في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا بوصول «حسام. ج»، 33 عاما، سائق، إلى مستشفى البلينا المركزي، مصاباً بجرح قطعي بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي

وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وبسؤاله أفاد باتهام «علاء. ر»، 32 عاما، حاصل على ليسانس آداب، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته أثناء تواجدهما بموقف سيارات الأجرة، بسبب خلافات جيرة سابقة.

القبض على المتهم

وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إصابة عامل بسبب خلافات الجيرة

واستقبل أيضا مستشفى البلينا المركزي، «حاتم. ا»، 32 عاما، عامل، مصاباً برش خرطوش بالساق اليسرى، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤاله أفاد باتهام «منصور. م»، 23 عاما، عامل، بالتعدي عليه بسلاح خرطوش، بسبب خلافات الجيرة.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة.