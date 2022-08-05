تعافي الأم المكلومة بحريق سوهاج ورضيعها.. «سابت المستشفى وراحت تدوَّر على عيالها»

تماثلت الأم المكلومة بحادث حريق سوهاج للشفاء من آثار الاختناق، لتقرر الخروج من مستشفى أخميم المركزي رغم معاناتها من حروق سطحية وذلك رغبة بالعودة لمنزلها للبحث عن أبنائها، حيث إنها غير مصدقة وفاة 3 منهم، كما تعافى أيضا، نجلها الطفل الرضيع «آدم» عام واحد، الذي أصيب فقط بحروق طفيفة وقد رافق والدته بخروجها من المستشفى.

حالة الأم الصحية

وأوضح مصدر طبي، لـ«الوطن»، أن الأم كانت تعاني من الاختناق لاستنشاقها كمية كبيرة من الدخان، أصابتها بالإغماءة حتى تم إسعافها وأن حروقها من الدرجة الأولى ولا تمثل خطورة عليها وكذلك حالة الطفل الرضيع «آدم»، عام واحد.

الأم تبحث عن أطفالها

وذهبت الأم عقب مغادرتها مستشفى أخميم المركزى لمنزلها المحترق بمساكن الأوقاف بحى الكوثر بمحافظة سوهاج لتبحث عن أبنائها حيث تركتهم نائمين قبل الحادث، وتتساءل للجميع، الأقارب والجيران عن أبنائها.

الأم ترفض تصديق وفاة أبنائها

وأوضح عم الأطفال «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأم في حالة صدمة، حيث تبحث عن أبنائها بين الجميع، وتروي تفاصيل الحادث وسط صدمتها، لتقطع كلامها عند نقلهم المستشفى، رافضة تصديق ما حدث بعد الحادث من وفاة أطفالها وإصابة «هاجر» التى تمكث داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي.

الإخطار الأمني وتفاصيل الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد طه رئيس مباحث المديرية، يفيد بوجود حريق داخل إحدى عمارات مساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج وإصابة ربة منزل وأبنائها الخمسة الذين لقى ثلاثة منهم مصرعهم أثناء إسعافهم.