طوارئ لمواجهة تقلبات طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار وارتفاع أمواج ورياح 

شهد طقس الإسكندرية اليوم أجواء غير مستقرة، تمثلت في البرودة الشديدة وارتفاع أمواج البحر إلى 6 أمتار، فضلا عن سقوط أمطار بنسبة 60%، ما يشير إلى أن اليوم سيكون واحدا من أصعب أيام الشتاء.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وصاحب طقس الإسكندرية اليوم اضطراب الملاحة البحريه على ساحل البحر المتوسط، وتراوحت سرعة الرياح من 60 إلى 80 كم/س، إضافة إلى ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، مع انخفاض في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل الصغرى 11 مئوية، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طوارئ لمواجهة طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول طقس الإسكندرية اليوم، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%، وتغزر أحيانا على بعض المناطق.

إجراءات مع طقس الإسكندرية اليوم

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة .

وأوضح «الشريف»، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.