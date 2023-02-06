طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل.. ارسل رسالة إلى الرقم 9136

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، من خلال إرسال رسالة نصية يُكتب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، وذلك تسهيلًا على أصحاب البطاقات التموينية باعتبار أنَّ الاستعلام عن البطاقة يعد من أكثر الخدمات التموينية التي تهم أصحاب البطاقات.

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

وتشترط وزارة التموين أن يتمّ كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية، إذ تتيح طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل لصاحب البطاقة التموين الحصول على الرقم السري للبطاقة من أجل التمكّن من صرف حصة الخبز والسلع المقررة للبطاقة وفقا لعدد الأفراد المرجين عليها.

رسالة بكمية السلع التموينية

وعممت وزارة التموين بداية من شهر يناير إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية، بكميات السلع المنصرفة له من منفذ البقال التمويني، إذ تضم الرسالة التي يتسلمها صاحب البطاقة بعد عملية صرف السلع التموينية عدد أكياس السكر والأرز وزجاجات الزيت التي حصلت عليها الأسرة.

وكانت مصادر في وزارة التموين، أوضحت أنَّ الهدف من إرسال كمية السلع المستحقة للأسرة وقيمة مبلغ الدعم المخصص لها، عبر رسالة على الهاتف المحمول هو التصدي لتلاعب بعض تجار التموين بمستحقات ومقررات الدعم المخصص للمواطنين.