الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022.. ارسل 1 على الرقم 9136

الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، من أكثر الخدمات التموينية التي يقبل عليها أصحاب البطاقات من أجل الحصول على رقم سري للبطاقة يتم إرساله على رقم الموبايل يتمكن من خلاله المواطن في الاستعلام عن البطاقة التموينية وأفرادها وحصتها الشهرية ورصيد السلع للبطاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال خدمة الموبايل الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، في حين تشترط وزارة التموين أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية حتى يتم إرسال الرقم السري بنجاح وإتمام الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن صرف حصة بطاقة التموين

فيما توفر أيضًا وزارة التموين خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة لحصتها من السلع أو حصتها من الخبز، عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من خلال الخطوات التالية:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- تسجيل الدخول على البوابة بالحساب الخاص المتضمن رقم الموبايل والرمز السري.

3- اختيار خدمة التموين من بين 13 خدمة حكومية تقدمها البوابة.

4- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

5- الضغط على ابدأ الخدمة.

6- تظهر بيانات البطاقة التموينية، يليها الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة التالي.

7- يظهر أمام صاحب البطاقة كل البيانات الخاصة بعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية المقيدة على منظومة الدعم التمويني 23 مليون بطاقة تموينية مدرج عليها 64 مليون مواطن مستحقون للسلع و72 مليون مواطن مستحقون للخبز.