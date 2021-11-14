الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل.. رسالة بالإنجليزية

يرغب العديد من المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية، في الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، من أجل الحصول على رقم سري يتم إرساله إلى رقم الموبايل يتمكن من خلاله المواطن في الاستعلام عن البطاقة التموينية وأفرادها وحصتها الشهرية ورصيد السلع للبطاقة.

وتعتبر خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، من أكثر الخدمات التي تشهد زيادة في الحركة البحثية عليها عبر محرك البحث العالمي جوجل، فضلا عن وجود شرط إلزامي على أي مواطن يرغب في الخدمة يتلخص في ضرورة الاستعلام باللغة الإنجليزية، حيث أكدت مصادر على أن خطوة الاستعلام باللغة العربية تعتبر لاغية ولم يتم الرد عليها.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

وتتلخص خطوة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، في إرسال رسالة نصية إلى رقم 9136 برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ويعقب هذه الخدمة الرد برسالة تلقائية مدون بها الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة الراغب في الاستعلام عن بطاقته، حيث أنه بمجرد تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر، يتمكن المواطن من خلال الرقم السري وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام في معرفة كل بيانات البطاقة ومعرفة حصتها من السلع الشهرية.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب إرسال الأرقام التي تتضمنها الرسالة باللغة الإنجليزية فقط، حيث أنه يتم رفض الرسالة التي يرسلها المواطن من أجل استلام الرقم السري إذا تم إرسالها باللغة العربية، باعتبار أن إرسال الرسالة يشترط أن يكون باللغة الإنجليزية.

وتتلخص خدمة الموبايل الخاصة بالاستعلام عن البطاقة التموينية، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم «1» إلى الرقم المختصر 9136، بشرط أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية حتى يتم إرسال الرقم السري بنجاح وإتمام الاستعلام.