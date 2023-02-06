إضافة أفراد على بطاقة التموين.. متاحة لـ4 فئات فقط

تستمر المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، في تلقي طلبات المواطنين لإضافة أفراد على بطاقة التموين، وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستقبال طلبات إضافة المواليد من 4 فئات هم الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

إضافة أفراد على بطاقة التموين

وتشمل الفئات التي نص عليها القرار الوزاري لوزير التموين، المسموح لهم بتقديم طلب إضافة أفراد على بطاقة التموين، «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة وأسر الشهداء»، حيث تُتاح الإضافة من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات.

أماكن إضافة المواليد

وأكدت وزارة التموين، أنّ طلبات إضافة المواليد تقدم يدويا فقط إلى المكتب التمويني التابع له الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها على البطاقة، مع استمرار توقف إضافة المواليد إلكترونيا سواء على بوابة مصر الرقمية أو على موقع دعم مصر، لافتة إلى أنّ طلبات إضافة المواليد، يتم تسليمها على أسطوانة مدمجة من كل مديرية على حدة بشكل دوري، لمراجعتها وفحص أحقية الفئات المتقدمة لإضافة أبنائها إلى البطاقة التموينية.

وكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت استمرار تلقي طلبات إضافة المواليد، ووفقا للقرار الوزاري لا يوجد موعد محدد للتقديم، والفرصة متاحة أمام الفئات الأولى بالرعاية فقط.