انطلاق ملتقي الأقصر للرسم والتصوير بمشاركة 12 فنانا.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق ملتقي الأقصر للرسم والتصوير بمشاركة 12 فنانا.. فيفيان البنتانوني توضح الكواليس»، وجاء فيه: «ما بين عبق التاريخ والحضارة المصرية القديمة، تحتضن مدينة الأقصر ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير، حيث يختتم الملتقى بعرض فني تشكيلي يتضمن إنتاج الفنانين المشاركين لتكريمهم على لوحاتهم وتسليمهم شهادات تقدير».

فنانا تشكيليا يشارك في فعاليات ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير

ويشارك 12 فنانا تشكيليا في فعاليات ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير ويعايش الفنانون أهالي المدينة وحضارتها لإنتاج فن نابع من البيئة ضمن أهداف الهيئة العامة لقصور الثقافة من أجل تطوير الحراك الفني في مصر واستهداف بيئات مصرية متنوعة.

الفنانون زاروا معابد المدينة

وعلى هامش فعاليات الملتقى، زار الفنانون عددا من المعابد بالمدينة العريقة بينها مجمع معابد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي ومتحف الأقصر والصوت والضوء، وذلك للتذوق والتشبع من منبع حضارة مصر الخالدة.

تنظيم معارض في مصر

وكشفت الفنانة فيفيان البتانوني مدير عام الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل انطلاق ملتقي الأقصر للرسم والتصوير بمشاركة 12 فنانا، موضحةً: «ننظم ملتقيات متعددة في أماكن كثيرة بمصر، ونحاول مساعدة الفنانين على التوثيق البصري من خلال رؤيتهم»، مضيفة: «بعد هذا الملتقى يمكننا تنظيم معارض في أماكن كثيرة، وبالتالي فإننا نعرض رؤية الفنانين، فلو تم تنظيم ملتقى في الأقصر فإننا نقوم بتنظيم معرض في الإسكندرية أو القاهرة أو الغردقة حتى نقوم بخلق ترابط بين مختلف مناطق الهوية المصرية».

توصيل الرسالة لمختلف الأجيال

وتابعت مدير عام الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة: «نحرص على توصيل رسائلنا لمختلف الأجيال للحفاظ على التنوع وإتاحة الاحتكاك بين كل الأعمار في الحركة الفنية التشكيلية المصرية، وبخاصة أن الفنون التشكيلية في مصر لا تشهد نشاطا قويا للمتلقين العاديين، كما نحرص على توثيق الهوية البصرية للدولة المصرية، وبالتالي فإننا نحاول أن نعرف الجمهور العادي بها».