ضبط قائد سيارة دهس سيدة في التجمع الخامس

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال جثة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بها إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

اتصال هاتفي كشف الواقعة

بالانتقال وسؤال شقيق المجني عليها، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، أخبره خلاله بأنّه حال عبور شقيقته الطريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، ما أسفر عن إصابتها ثم مصرعها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها، وتبيّن أنّه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

تلفيات بالسيارة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلال السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن وجود تلفيات في السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنّه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بعبور المتوفية ولم يتمكن من تفاديها، وانصرف من محل البلاغ خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.