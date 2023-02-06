افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركز أبنوب في أسيوط بتخفيضات 25%

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، لافتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركز ومدينة أبنوب، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

افتتاح أكثر من 10 معارض «أهلا رمضان»

وأشار محافظ أسيوط إلى افتتاح أكثر من 10 معارض «أهلا رمضان» حتى الآن بقرى ومراكز المحافظة، إضافة إلى المنافذ المتحركة لبيع المواد الغذائية، والتي تجوب القرى والنجوع والمنافذ الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل «جمعيتي»، ومنافذ «أمان».

توفير السلع الغذائية

وأضاف المحافظ، أن معرض السلع الغذائية بأبنوب يضم (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها)، ويتم بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الخارج.

والتقى السكرتير المساعد ببعض الأهالي، واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض، ورُخص أسعارها وجودتها، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة، لتقديم الخدمات المختلفة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.