مراسل قناة القاهرة الإخبارية: أعداد ضحايا زلزال تركيا أكبر من المعلن عنه

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من تركيا، إن عدد ضحايا الزلزال اليوم في تركيا حتى الآن هو 284 حالة وفاة، فضلًا عن انهيار 1710 مبان كاملة، وذلك نقلا عن نائب الرئيس التركي، لافتًا إلى أن الزلزال حدث في الرابعة و17 دقيقة صباح اليوم، لذلك يمكن القول بأن أعداد الضحايا والأشخاص الموجودين تحت الأنقاض أكبر بكثير من المعلن عنهم الآن.

انهيار 1710 مبان

وتابع «أحمد»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن انهيار 1710 مبان بالكامل يشير إلى أن أعداد الضحايا كبيرة للغاية، موضحًا أن هناك 2323 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة، متابعًا أن السلطات التركية لا تريد بث الهلع بين المواطنين الأتراك وأقارب ضحايا الزلزال.

الوضع حاليًا مأساوي

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من تركيا، إلى أنه من المحتمل أن نشهد ارتفاعا في أعداد الضحايا خلال الساعات المقبلة خاصة أن الزلزال لم يضرب منطقة واحدة فقط وإنما ضرب 10 ولايات تركية التي تشهد الكثير من الدمار حالياً.

وتابع، أنه يصعب الوصول إلى المباني التي تأثرت بالزلزال حاليًا، مشيرًا إلى أن الوضع مأساوي في تركيا وتحاول السلطات السيطرة عليه ولكنها بحاجة إلى مساعدات كبيرة سواء دولية أو من مدن ومناطق تركية أخرى.