مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة: 6 ولايات تركية تأثرت بشدة من الزلزال

قال عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن الزلزال وقع في فترة شتوية قاسية وعاصفة ثلجية تضرب معظم المدن التركية ما يصعب الأمر أكثر على المواطنين التي تهدمت منازلهم وبقوا في الشارع، والأوضاع صعبة في جنوب وجنوب شرق تركيا، على الأقل 5 أو 6 ولايات تأثرت بقوة بالزلزال والكثير من المباني تهدمت.

سقوط ضحايا وتهدم مبان

وأضاف «أحمد»، خلال مكالمة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن عشرات المباني وربما مئات المباني التي تهدمت جراء الزلزال في مدن عثمانية وشانلي أورفة وأضنة وإقليم هاطاي، كما يوجد الكثير من الضحايا بحسب البيانات التي تصل تباعا.

وأشار إلى أن الأرقام التي نشرتها مؤسسة الكوارث التركية تشير إلى أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجة بمقياس ريختر، ولكن هناك أرقام غير رسمية تشير إلى أن قوة الزلزال بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر.

ولفت أن معظم الولايات التركية في أقصى الشمال والشرق والغرب شعرت بهذا الزلزال، إضافة للدول المجاورة مثل سوريا وإيران ولبنان والأردن وغيرها الكثير من البلدان جراء هذا الزلزال الكبير للغاية.

الإنذار من الدرجة الرابعة

وأوضح أن هناك أنباء بأن وزير الداخلية في تركيا أطلق الإنذار من الدرجة الرابعة، ويعني ذلك الحاجة لمساعدات دولية للتخفيف من آثار هذا الزلزال