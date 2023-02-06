مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت: لم تصدر بيانات رسمية بشأن خسائر الزلزال

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، تفاصيل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، شعر بها سكان لبنان، قائلا إن حالة الذعر مازالت مستمرة بين سكان مختلف المناطق في لبنان خاصة في العاصمة بيروت، حيث شعر سكان المباني عالية الارتفاع بالزلزال بشكل أقوى.

خروج المواطنين بالشوارع

وأضاف «سنجاب»، خلال مكالمة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عدد كبير من المواطنين بالشوارع وأسفل البنايات تحسبا لوقوع هزات ارتدادية، كما يوجد حالة من الاستنفار بين أجهزة الدفاع المدني والإسعاف لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين حول التعرض لأي خسائر في الممتلكات أو الإصابات.

وأشار إلى أنه لم تصدر أي بيانات من هذه الجهات توضح الأعداد أو حجم الخسائر حتى الآن، ولكن أغلب أو كافة المناطق اللبنانية شعرت بالزلزال في المرة الأول كما شعرت بالتوابع، وهناك حالة من الذعر في البداية.

أوضح أن الزلزال بدأ في الساعة الثالثة والثلث فجرا تقريبا، واستمر قرابة 30 ثانية، وشعر بها أغلب السكان، ولكن سرعان ما تبعها هزات أخرى ربما كانت في البداية بسيطة ثم تبعها هزة بعد 12 دقيقة وفقا للتقديرات.

لا يوجد خسائر في الأرواح

وأكد أن السلطات اللبنانية لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن جراء الزلزال، ولا يوجد خسائر في الأرواح أو الإصابات حتى الآن وفقا للتقارير الصحفية وحديث المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما جرى تداوله هو حدوث بعض الشروخات في بعض المنازل.