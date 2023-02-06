ضبط شخصين بتهمة النصب على مسؤولي شركة في السلام

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (أمين مخزن بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بمحل عمله حضرت إليه سيدة إدعت أنها من إحدى الجهات الحكومية لفحص إجراءات تراخيص الشركة، وطلبت منه مبلغ مالى رسوم إنتقال المعاينة‎، فضلاً عن تواصلها مع مالك الشركة وطلبت منه تحويل مبلغ مالى آخر لإنهاء الإجراءات، وتم تسليمها وتحويل المبالغ المالية المطلوبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وتتبع خط سير المذكورة، أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقها بإستقلال سيارة صحبة أحد الأشخاص، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (سيدة وزوجها – لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة"- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافت المتهمة بقيامها بالإستيلاء على المبلغ المالى المُشار إليه بأسلوب "النصب وإنتحال الصفة"، وأضاف الثانى بإقتصار دوره على تسهيل تحركات المتهمة أثناء إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمة، وإتهمهما بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.