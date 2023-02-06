مسؤول جناح الطفل بمعرض الكتاب: الإقبال فاق كل التوقعات.. «فيديو»

قال مصطفى غنايم، مسؤول جناح الطفل بمعرض الكتاب، إن الاقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب في النسخة الحالية فاق كل التوقعات، متابعا: «الرهان على وعي القارئ المصري دائما ما يربح، رغم الأحداث الاقتصادية التي يمر بها العالم»، مضيفا: «تنظيم مثل هذا المعرض الدولي فخر كبير لمصر في ظل هذه الأجواء، حيث كان الحضور لافتا للنظر، ولم يكن جديدا على الجمهور المصري، وبخاصة أنه تزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، حيث أتاح هذا الأمر الفرصةَ للأسرة المصرية وطلاب الجامعات والمدارس».

جناح الطفل حظي بـ 209 فعاليات خلال 12 يوما

وأضاف مسؤول جناح الطفل بمعرض الكتاب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «فاعليات الطفل بجناح الطفل تخطت 209 فعاليات خلال 12 يوما».

يوجد معرض كتاب الطفل في القاعة 5

وضم معرض كتاب جناح الطفل في القاعة 5، وعرض الإصدارات المصرية والعربية والمترجمة للطفل فضلا عن منطقة الفعاليات الثقافية للطفل، والورش الفنية، والمسرح».