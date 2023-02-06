اليوم.. معرض الكتاب يختتم فعالياته بتسليم ضيف شرف الدورة 55

قالت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة «dmc» من داخل مركز مصر للمعارض الدولية، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيختتم فعالياته اليوم، تسليم ضيف شرف الدورة 55، بعد 13 يوم من الإبداع والثقافة والفنون، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام حمل عنوان «على اسم مصر»، وتم افتتاحه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 25 يناير، ليتم فتح أبوابه أمام الزوار يوم 26 يناير وصولًا إلى اليوم الختامي اليوم 6 فبراير.

أبرز محطات الدورة الـ 54 لمعرض الكتاب

وأضافت مراسلة قناة «dmc»، أن شخصية المعرض في نسخته الـ 54 كان الشاعر صلاح جاهين، وضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت هذه الدورة مشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة 53 دولة من بينها دول تشارك بمعرض الكتاب للمرة الأولى.

فعاليات اليوم الختامي لمعرض الكتاب

وأوضحت الدسوقي أن الأطفال كان لهم النصيب الأكبر من الفعاليات بمعرض الكتاب هذا العام، إذ تم تخصيص صالة كاملة للطفل، والعديد من الفعاليات الثقافية والفنية طوال أيام المعرض، لافتة إلى أن أجندة اليوم الختامي ستتضمن العديد من الفعاليات أبرزها تسليم ضيف شرف دورة الـ 55، إضافة إلى انتهاء اليوم في الثالثة عصرًا بأمسية شعرية.