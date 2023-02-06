مدير تحرير «الوطن»: عدد جمهور معرض الكتاب تخطى الـ3 ملايين زائر لأول مرة 

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، في تعليقه على أهم ما تناولته الصحافة المصرية صباح اليوم، إنَّ حماية الخارجين من السجون بموجب العفو الرئاسي أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى تأكّيد أعضاء لجنة العفو الرئاسي منهم طارق العوضي ومحمد عبدالعزيز وطارق الخولي، على عدم تأخرهم لحظة عن العمل بهذا الملف، لافتًا إلى تصريح محمد عبدالعزيز الذي قال فيه إنَّ «العمل بلجنة العفو الرئاسي سيتوقف مع خروج آخر سجين».

مدير تحرير «الوطن» يستعرض أهم الأحداث الواردة في صحف اليوم على شاشة «DMC»

وفيما يتعلق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أضاف «عبدالراضي»، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أنَّ الأعداد الكبيرة التي زارت معرض الكتاب والتي تخطت اليوم الـ3 ملايين زائر فاقت كل الأرقام التي كان يحققها المعرض سابقًا، إذ كان أعلى رقم لزوار معرض الكتاب قبل جائحة كورونا 2.5 مليون زائر، «لسة الدنيا بخير، لسة في قراءة، لسة الأسرة مازالت تصطحب أولادها للمعرض».

خصومات وكتب بأسعار مخفضة بمعرض الكتاب

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنَّ العروض التي قدمها معرض الكتاب بدورته الـ 54 مختلفة، إذ تضمنت العديد من الخصومات، التي تنافست دور النشر على تقديمها، موجهًا التحية لكل القائمين على معرض الكتاب لما قدموه من خدمات خاصة تلك التي حصل عليها كبار السن وذوي الهمم.

وفيما يتعلق بالتطوير الذي تشهده محافظات مصر، أكّد مدير تحرير «الوطن» دور مؤسسة «حياة كريمة» في حل المشكلات التي كانت تعاني منها بعض المحافظات، إضافة إلى دور المحافظين بالتعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة، أبرزها تراكم وتجمعات المياه بالإسكندرية نتيجة حدوث العديد من النوات، التي تعاون لحلها محافظ الإسكندرية مع وزارة التنمية المحلية، والتخلص من العشوائيات الموجودة بمحافظة الجيزة، واستبدال هذه المناطق بمناطق أخرى تليق بالمواطن المصري.