7 معلومات عن كامل كيلاني.. بعد اختياره شخصية معرض كتاب الطفل 2023

للعام الثاني على التوالي، تقرر اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اختيار كاتب للأطفال، شخصية معرض كتاب الطفل، إذ اختارت الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل للدورة الـ54، التي تقام في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن»، أبرز المعلومات عن الكاتب الراحل:

كامل كيلاني

1-- كامل كيلاني رائد من رواد أدب الطفل، وهو مولود في القاهِرةِ عامَ 1897م.

2- حفظَ القرآنِ الكريمِ في صِغَرِه، حصل على شهادة البكالوريا من القاهرةِ، وانتَسَبَ بعدَها إلى الجامعةِ المِصريةِ القَديمةِ عامَ 1917م.

3- عمل بالصحافة إلى جانب الكتابة للطفل، وعمل أيضا سكرتيرِ مَجلسِ الأَوقافِ الأَعلى، ومنذ عام 1927 وجه اهتمامه إلى أدب الأطفال بشكل خاص.

4- قدَّمَ العديدَ مِنَ الأعمالِ القصصية المتميزة، إلى جانب كتابة الشعر، وتُرجِمتْ أعمالُه إلى عدَّةِ لُغاتٍ مِنها: الانجليزية والفرنسية الصِّينية، والرُّوسيَّة، والإسبانِيَّة.

5- وحسب مؤسسة هنداوي الثقافية يُعدُّ «كيلاني» أولَ مَن توجه إلى الأطفالَ عبرَ الإذاعة المصرية، وهو أولَ مؤسِّسٍ لمَكتبةِ الأطفالِ في مِصر.

6- تُوفِّيَ في 9 أكتوبر عامَ 1959م، مُخلِّفًا من بعده تُراثًا أدبيًّا أثرى المكتبة العربية

7- كتب وترجم حسب «هنداوي» ما يزيد على 200 كتاب من بينها: «أبو الحسن، أبو خربوش، أسرة السناجب، الحمار القارئ، البيت الجديد» وغيرها.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

وكشفت هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ملامح معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته المقبلة المقرر عقدها في يناير وفبراير من العام المقبل، حسب قرارات اللجنة العليا للمعرض، والتي كان من أبرزها اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض وكامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

كما أعلنت تفاصيل المشاركة في المعرض ابتداء من 15 سبتمبر الحالي، وحتى 15 أكتوبر 2022، من خلال الموقع الالكتروني، وكذلك اعتماد قرار اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف، كما تم اختيار «الثقافة وبناء الوعي» المحور الرئيسي لفعاليات الدورة المقبلة.