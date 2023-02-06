أبرز فعاليات معرض الكتاب 2023 في اليوم الأخير: ندوات ومناقشات

يسدل الستار على فعاليات معرض الكتاب 2023، اليوم، بعدما استمرت على مدار 13 يوما متواصلة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتتضمن الفعاليات الختامية حفل إعلان ضيف شرف الدورة 55 من معرض الكتاب 2024.

ويأتي جدول أبرز فعاليات معرض الكتاب 2023 اليوم، كالتالي:

ندوة «كامل كيلاني بين النثرية والشعر»

الساعة 12 ظهرا، تقام ندوة «كامل كيلاني بين النثرية والشعر»، في قاعة صلاح جاهين، بمشاركة أحمد سويلم، محمد فوزي صقر، لينا كيلاني، والساعة 2 ظهرا ندوة «نحن والفنون»، بمشاركة أشرف رضا وسامح مهران، نزار شقرون.

حفل إعلان ضيف شرف الدورة الـ 55

تستضيف القاعة الدولية، حفل إعلان ضيف شرف الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الساعة 12 ظهرا، وندوة الشاعر مصطفى وهبي التل، الساعة 2 ظهرا.

ندوات ضمن أبرز فعاليات معرض الكتاب 2023 اليوم

وضمن أبرز فعاليات معرض الكتاب 2023 اليوم، تشهد قاعة الصالون الثقافي، ندوة «الهندسة الوراثية للجميع»، الساعة 12 ظهرا، وندوة «الرقمية والأدب»، ، الساعة 2 ظهرا.

مناقشة كتاب «الميتافيرس»

تشهد قاعة فكر وإبداع، ندوة مناقشة كتاب «الميتافيرس»، الساعة 12 ظهرا، ومناقشة كتاب «شفرة المرشد»، الساعة 2 ظهرا.

ندوة «صناع المحتوى.. مايكل راشد»

تشهد قاعة الشعر، الساعة 12 ظهرا، ندوة «صناع المحتوى.. مايكل راشد»، وأمسية شعرية، الساعة 3 عصرا.